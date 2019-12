LAZIO JUVENTUS INFORTUNIO RAMSEY / Ennesima tegola in casa bianconera in vista della delicata trasferta all'Olimpico. Già privo di Khedira, Maurizio Sarri dovrà fare a meno anche di Aaron Ramsey.

Il trequartista gallese, informa la Juventus in una nota ufficiale, ha accusato un sovraccarico muscolare abbastanza fastidioso che lo metterà fuori dai giochi per Lazio-Juventus , in programma sabato alle 20.45. Utilizzato soprattutto come trequartista, l'ex Arsenal potrebbe essere sostituito da, nonostante l'ex Fiorentina non stia certamente vivendo la sua migliore stagione, come testimoniano anche i fischi ricevuti in Juve-Sassuolo.