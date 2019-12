CALCIOMERCATO JUVE E NAPOLI HAALAND / L'indiscrezione de 'La Bild' ha del clamoroso: Haaland, bomber norvegese del Salisburgo, può essere acquistato per soli 20 milioni di euro. Come? Grazie ad clausola presente nel suo contratto ed esercitabile esclusivamente a gennaio. Una postilla dal sapore di occasione pazzesca per le big sulle sue tracce. In Italia lo vogliono Juve, Napoli e Roma, mentre all'estero piace molto a City, Real, Chelsea e soprattutto United.

Insomma, sarà Haaland a decidere il proprio destino ora che il calciomercato di gennaio si avvicina a grandi passi.

Haaland: clausola da 20 milioni e Premier nel mirino

Secondo le ultime indiscrezioni, il forte bomber norvegese sogna di trasferirsi in Premier. Ma in Germania rilanciano anche di un pressing asfissiante del Borussia Dortmund, club sempre attento all'esplosione dei giovani calciatori. Filosofia simile per il Napoli. In estate sarà rivoluzione e De Laurentiis aveva puntato all'attaccante norvegese proprio per rilanciare il suo reparto offensivo, ma la concorrenza delle società inglesi appare sempre più difficile da fronteggiare. Con una clausola così bassa, Haaland potrà pretendere un ingaggio altissimo, vicino a quello dei top player europei. Resta però da capire la reale esistenza della clausola: in Austria, fino a qualche settimana fa, erano convinti del contrario.

