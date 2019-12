Calciomercato Milan, ecco il prezzo per Kessie

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / Dopo le esclusioni contro Lazio, Juventus e Napoli (in cui è subentrato dalla panchina), Franck Kessie ha ritrovato il posto da titolare a Parma. Nonostante questo il giocatore resta sul mercato e può lasciare a gennaio il club rossonero. L'interesse nei suoi confronti non manca: dalla Premier League con West Ham e Wolverhampton, fino al Monaco, passando poi per il Napoli, che potrebbe pensare a lui soprattutto nel caso dovesse partire Allan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE: Calciomercato, countdown Ibrahimovic: tensione Milan, la data della scelta

Calciomercato Milan, per Kessie servono 30 milioni

Il club rossonero vorrebbe però monetizzare quanto più possibile dalla cessione del giocatore ivoriano. Da qui, riporta 'Tuttosport', la richiesta di 30 milioni di euro. Il centrocampista ex Atalanta potrebbe giocarsi la permanenza in rossonero nelle prossime tre gare, prima della sosta invernale.

Sarà importante vedere anche se in questi match troverà spazio: se così non sarà, potrebbe essere un chiaro segnale che tecnico e società non sono più intenzionati a puntare su di lui.

LEGGI ANCHE: Milan, torna Paqueta: enigma mediana

Nonostante la presenza di diversi esuberi in casa Milan, Kessie è il giocatore in grado di garantire maggiori introiti con una cessione e potrebbe portare nelle casse rossonere anche una preziosa plusvalenza. Difficilmente però, secondo il quotidiano torinese, l'ivoriano verrebbe sostituito in caso di cessione. I 30 milioni farebbero comodo al Milan per altri reparti, mentre a centrocampo si investirebbe soltanto nel caso si presentasse un'occasione davvero notevole. Con il recupero di Bonaventura e Paqueta e le buone prestazioni di Krunic, non è escluso che il Milan decida di non fare acquisti in mediana a gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via: maxi operazione in Serie A

Calciomercato Milan, l'Inter studia l'assalto a Donnarumma: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, si infiamma l'asse col Genoa: possibile scambio