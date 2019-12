CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI MILAN / La prossima estate potrebbe vedere molto traffico tra Milano e Torino: le trattative all'orizzonte tra Milan e Juventus non sono poche e potrebbero anche arricchirsi di un nome nuovo. Non è certo un segreto l'interesse bianconero per Gianluigi Donnarumma, con i rossoneri che potrebbero essere costretti a cedere il portiere per rientrare nel fair play finanziario; un ragionamento che può essere esteso anche ad Alessio Romagnoli, entrato da poco nella scuderia Raiola: anche il capitano milanista è apprezzato dalla Juve e un suo approdo in bianconero non è 'fantamercato'.

Calciomercato Milan, da Demiral a Rugani: obiettivi in casa Juventus

Un doppio interessamento che va inserito in un quadro in cui il Milan segue con attenzione un difensore che alla Juve non sta trovando molto spazio: Demiral anche in estate è stato accostato ai rossoneri e l'apprezzamento della dirigenza rossonera non è certo diminuito nelle ultime settimane. Il turco rappresenta un nome su cui il Milan potrebbe investire, anche senza un sacrificio eccellente.

Tra i bianconeri piace ancheed uno dei due difensori potrebbe sbarcare a Milanello.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi: suggestione Milan

Ma in questo valzer di nomi potrebbe entrare anche Federico Bernardeschi: Sarri lo sta utilizzando come trequartista e l'ex Fiorentina sta rendendo al di sotto delle aspettative. Dovesse continuare così un suo addio estivo potrebbe diventare un'ipotesi concreta: per lui si è parlato di Barcellona e di interesse dalla Premier League, ma in passato il numero 33 bianconero non ha nascosto la simpatia giovanile per il Milan. I rossoneri potrebbero rappresentare la scelta migliore per rilanciarsi, anche se far quadrare i conti, per quella che al momento è una semplice suggestione, non sarebbe impresa semplice.

