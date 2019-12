CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA GATTUSO / La Fiorentina vive un momento di crisi in campionato con un solo punto nelle ultime 4 e ben tre KO di fila che hanno rimesso nuovamente in discussione la panchina di Vincenzo Montella. Commisso e la dirigenza viola hanno più volte rinnovato a parole la fiducia al tecnico, anche dopo gli ultimi risultati negativi, ma non è da escludere che i toscani puntino a cautelarsi. Intanto la Fiorentina ha interrotto la striscia di risultati negativi vincendo ieri sera in Coppa Italia contro il Cittadella. Un successo utile ma non convincente e che non mette del tutto a sicuro la panchina di Montell: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Fiorentina, confermato l'interesse per Gattuso

Poco fa Rocco Commisso ha rinnovato ancora una volta la fiducia in Montella ma il nome di Gattuso potrebbe anche tornare in auge. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' infatti ci sarebbero ancora insistiti contatti con l'ex allenatore del Milan, mentre c’è anche il nome di Prandelli che aleggia a Firenze. Montella e la sua Fiorentina hanno infatti vinto ieri sera ma senza convincere del tutto. Il futuro rimane un piccolo rebus.

