CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC CONTRATTO / Zlatan Ibrahimovic è la telenovela di calciomercato più importante di queste settimane. Lo svedese si preannuncia l'argomento principale anche prossimamente, con la sessione invernale che si aprirà il 2 gennaio. Un vero e proprio tormentone, con gli appassionati di tutto il mondo che aspettano di conoscere il futuro del campione ex Juve, PSG e ormai anche Los Angeles Galaxy.

Calciomercato Milan, dietrofront Ibrahimovic: ora può saltare

Il destino di Ibrahimovic potrebbe essere davvero in Serie A, un ritorno suggestivo che però sta trovando qualche ostacolo. Bologna e Milan sono le squadre più interessate e quelle che, almeno sulla carta, hanno più possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. I rossoneri sembravano sempre più vicini allo svedese, le sensazioni erano positive, ma qualcosa è cambiato.

Come riporta 'Sky Sport', infatti, c'è stata una brusca frenata: inizialmente il giocatore non ne aveva fatto una questione economica, accettando anche un contratto di 6 mesi alla cifre offerte dal

Negli ultimi giorni, però, l'atteggiamento di Ibra è cambiato durante la trattativa: non solo, sarebbero cambiate anche le sue richieste al club rossonero. Un anno e mezzo di contratto e uno stipendio più alto rispetto a quello proposto. È una fase di stand-by, ma in ogni caso - a prescindere da come finirà la telenovela legata all'ex PSG - Maldini e Massara interverranno sul mercato alla ricerca di un'occasione importante per l'attacco.

