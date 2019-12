INTER HANDANOVIC GAFFE DILETTA LEOTTA / Serata ricchissima di premi ieri a Milano per nona edizione del Gran Galà del calcio italiano, che ha visto premiati tutti i migliori del campionato di Serie A. Tra questi anche Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ed estremo difensore della top 11 stilata per l'occasione con i voti di tutti i colleghi calciatori.

Premio di prestigio quindi per il guardiano di Antonio Conte che salito sul palco come miglior interprete del ruolo al Gran Galà del calcio ha incassato una curiosa gaffe della nota giornalista Diletta Leotta.

Inter, l'errore di Diletta Leotta e la reazione di Handanovic

Al Megawatt Court di Milano si è infatti consumato l'errore di Diletta Leotta che ha accolto Handanovic, dopo essere salito sul palco, dicendo: "Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?". Tutto secondo la norma se non fosse che lo sloveno ha già vinto il premio in altre due circostanze non facendo attendere quindi la propria risposta: "È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso".

