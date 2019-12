CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Potrebbe essere già giunta ai titoli di coda l'avventura alla Juventus di Merih Demiral. Maurizio Sarri non crede molto al difensore turco, tanto che fino a questo punto della stagione gli ha concesso appena 1 presenza, peraltro a settembre nel match casalingo contro il Verona. Le strade potrebbero dividersi già a gennaio, in tal caso occhio al Milan, ma anche a giugno quando l'interesse delle big inglesi potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto. Per tutte le ultime notizie di calciomercato -> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Demiral all'Arsenal: idea scambio con Bellerin

Arsenal e Manchester United sono le due 'grandi' d'Inghilterra che hanno messo gli occhi sul classe '98 ex Sassuolo. A proposito del Manchester United si è parlato a lungo di un suo possibile coinvolgimento nell'eventuale super operazione 'ritorno' Paul Pogba.

Con l', invece, occhio al possibile scambio con un giocatore ai margini - soprattutto per problemi fisici - della squadra affidata per ora adopo l'esonero di Emery e che sappiamo essere un profilo molto stimato a Torino: Hector. Il laterale destro spagnolo ha una valutazione non troppo distante da quella di Demiral, per cui 'Gunners' e bianconeri potrebbero pure imbastire uno scambio alla pari.

Calciomercato Juventus, agente Bellerin apre alla Serie A!

Proprio di recente l'agente del 28enne ha aperto a un futuro in Italia: "Al momento è concentrato sugli impegni della squadra, viene da un brutto infortunio e sta tornando ai suoi livelli - le parole di Botines - L'Italia gli piace, l’interesse di un club italiano c’è stato ma non posso svelarlo. Ha un contratto lungo e non sarà facile portarlo via dall’Arsenal. E' vice-capitano, vedremo come andrà la stagione".

