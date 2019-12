Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: nuova idea per l'attacco di Ranieri

CALCIOMERCATO SAMPDORIA AKPOM - I tre gol segnati in casa del Cagliari non sono bastati alla Sampdoria a portare a casa dei punti dalla 'Sardegna Arena', ma quantomeno hanno sbloccato l'attacco blucerchiato che non è più il peggiore della Serie A. Ad ogni modo a gennaio il club ligure è pronto a tornare sul mercato per regalare una nuova punta a Ranieri per rinforzare il reparto offensivo in vista della delicata corsa salvezza. In tale ottica vi abbiamo riportato l'interessamento della Samp per Mlapa, sul quale c'è anche la Lazio.

Ma secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.it , c'è anche un altro nome sul taccuino del club di Ferrero: si tratta di Chuba, 24enne centravanti inglese di origini nigeriane.

Calciomercato Verona, sfida alla Samp per Akpom: le ultime di CM.IT

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Akpom ha attirato l'attenzione di altri club italiani tra cui il Verona. In scadenza di contratto nel 2021 con il Paok Salonicco, il bomber anglo-nigeriano vuole lasciare la Grecia già a gennaio. Tuttavia ad oggi non sono molte le possibilità di vedere il giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal in Serie A. La concorrenza dei club di Premier League è folta e non mancano estimatori anche nella Bundesliga tedesca e nella Ligue 1 francese.

