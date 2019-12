CALCIOMERCATO MILAN PIATEK BELOTTI / Autore di una prova incolore anche a Parma, Krzysztof Piatek resta uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di calciomercato. Fermo a tre gol in campionato, di cui due su rigore, l'attaccante polacco potrebbe lasciare il Milan a gennaio o in estate. Nonostante il suo pessimo momento, l'ex punta del Genoa può ancora vantare di verse estimatrici, in Italia e all'estero.

Di recente si è parlato, ad esempio, di alcune opzioni in Premier League, ma le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento concreto da parte di una big spagnola.

Calciomercato Milan, Atletico Madrid su Piatek e Belotti

Stando alle informazioni in possesso di 'As', viste le precarie condizioni fisiche di Diego Costa, tentato tra le altre cose anche dall'offerta del Flamengo, l'Atletico Madrid ha deciso di intervenire in attacco a gennaio e tra i nomi inseriti sul taccuino dei 'Colchoneros' ci sarebbe anche quello della punta rossonera, ma non solo. Stando al quotidiano spagnolo, infatti, Diego Pablo Simeone ammira anche Andrea Belotti del Torino, Edinson Cavani del Psg e Rodrigo del Valencia, già vicino alla squadra capitolina la scorsa estate.

