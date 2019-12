INTER NAINGGOLAN CAGLIARI / Conta già 4 gol e 5 assist il botttino di Radja Nainggolan in questo avvio di stagione del Cagliari. Tornato 'Ninja' nella 'sua' Sardegna, con la squadra di Rolando Maran che vola e con la rimonta sulla Sampdoria si riporta al quarto posto in classifica.

Per questo, intervistato nel post-partita di 'Sky', il centrocampista belga lascia poco spazio ai rimpianti per l'addio all'Inter e racconta: "Io mi sento bene, ho fatto una preparazione importante con la guida di Conte, quindi ringrazio di questo, poi loro hanno fatto una scelta. Penso che fare la storia qui a Cagliari non sarebbe brutto. Io sicuramente devo pensare al mio, sono un po' rammaricato per com'è finita. Ma vengono fatte delle scelte, magari non condivise, sono stati diretti ed è una cosa che ho apprezzato, ma ora sono qui e sto cercando di fare del mio meglio".