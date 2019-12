Juventus, Sarri nel mirino dei tifosi: spunta l'hashtag #SarriOut

JUVENTUS SARRI OUT / Juventus sorpresa dal Sassuolo e controsorpassata dall'Inter in vetta alla classifica della Serie A. Nonostante una squadra imbattuta sia in campionato che in Champions League, i tifosi bianconeri non stanno affatto apprezzando il lavoro di Maurizio Sarri, soprattutto per il gioco espresso e le numerose difficoltà mostrate fino ad ora.

Alcuni supporter chiedono addirittura l'esonero del tecnico ex Napoli e Chelsea e su Twitter è già spuntato l'hashtag #SarriOut. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it

