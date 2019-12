INTER MAZZOLA CONTE LAUTARO SARRI RONALDO MERCATO PALLONE D'ORO / La quattordicesima giornata di campionato ha visto il sorpasso in classifica dell'Inter sulla Juve. La squadra di Conte sembra l'unica in grado di contendere lo scudetto alla Juventus. Di questo e di altri argomenti ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it Sandro Mazzola, campione del passato nerazzurro. "Un po' sono sorpreso, però mi piace molto come sta giocando l'Inter", le parole dell'ex bandiera nerazzurra.

Inter, Mazzola a CM:IT : "Conte valore aggiunto. Scudetto possibile"

I nerazzurri hanno la possibilità di spezzare l'egemonia della Juventus in Italia. Ne è convinto Mazzola: "Secondo me Conte è il valore aggiunto e sta dando la mentalità vincente a questa squadra, cosa non semplice - ha dichiarato ai nostri microfoni - Non voglio nominare quella parola per scaramanzia, ma si arriverà fino alla fine". Uno dei simboli della grande Inter di Herrera ha un'ammirazione particolare per Lautaro Martinez. "Alla sua età non è scontato avere quel carattere e segnare tanti gol. Io stravedo per questo ragazzo, lo ammiravo anche lo scorso anno quando qualcuno lo criticava. Può diventare un top player". Infine un consiglio a Marotta per il mercato di gennaio: "Vidal sarebbe l'uomo giusto.

Qualora il cileno arrivasse, Conte dovrà essere bravo ad inserirlo in un contesto che ora funziona a meraviglia".

LEGGI ANCHE - Video CM.IT - Inter, mercato di gennaio e rinnovo Lautaro: Marotta allo scoperto

LEGGI ANCHE - Inter, Conte esalta Vidal: annuncio di mercato

LEGGI ANCHE -Inter, summit di mercato tra Conte e Marotta: spunta la sorporesa di mercato!

Juventus, ESCLUSIVO Mazzola su Ronaldo: "Sarri fa bene ad insistere"

In casa bianconera il tecnico è nel mirino della critica per l'assenza di gioco e perchè continua ad impiegare CR7, malgrado non sia al top. "Secondo me i giocatori non riescono a seguire l'allenatore, non entrano in sintonia con lui. Riguardo a Ronaldo, Sarri fa bene a dargli fiducia, è l'unico modo per farlo tornare i suoi livelli. Un fuoricalsse come lui non va gestito". Questa sera la consegna del Pallone d'Oro che, salvo sorprese, sarà assegnato a Messi, con l'attaccante della Juventus che pare addirittura fuori dal podio. Mazzola va controcorrente: "Messi è un fuoriclasse, ma io lo darei proprio a Ronaldo".

LEGGI ANCHE - Pallone d'Oro, spuntano i risultati: Ronaldo fuori dal podio!

LEGGI ANCHE - Pallone d'Oro, Ronaldo non ci sta: calmorosa decisione