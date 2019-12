PAGELLE PRIMO TEMPO VERONA ROMA/ Al Bentegodi di Verona il primo tempo si chiude con la Roma in vantaggio 1-2 . Al 17' Pellegrini serve sulla corsa Kluivert con un pallone mostruoso che l'olandese è bravo a trasformare in gol del momentaneo 0-1. Pareggio dei padroni di casa che arriva dopo solo tre minuti. Al 20' su cross di Zaccagni Kolarov si perde si perde Faroni che di testa pareggia i conti. Al 34' il Verona ha una grande occasione per trovare il vantaggio ma il colpo di testa di Rrahmani si stampa sul palo e finisce sul fondo. A trovare di nuovo il vantaggio è la Roma al 44'. Gunter atterra Dzeko in area e Perotti trasforma dagli undici metri. Prima frazione di gioco divertente che vede la squadra capitolina in vantaggio al riposo.

VERONA

Silvestri 6

Rrahmani 5.5

Gunter 5

Bocchetti 6

Faraoni 7

Pessina 5.5

Amrabat 6.5

Lazovic 6

Verre 6

Zaccagni 6.5

Di Carmine 6

All.

Juric 6

ROMA

Pau Lopez 6.5

Santon 6

Smalling 5.5

Mancini 6

Kolarov 5.5

Diawara 5.5

Veretout 6

Under 5.5

Pellegrini 6.5

Kluivert 7 (dal 35' Perotti 7)

Dzeko 6.5

All. Fonseca 6

Arbitro: Pairetto 6

TABELLINO

VERONA-ROMA 1-2 (risultato parziale)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmini, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre; Zaccagni, Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Empereur, Vitale, Dawidowicz, Adjampong, Danzi, Veloso, Henderson, Stepinski, Salcedo, Pazzini. All. Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert (dal 35' Perotti); Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Florenzi, Spinazzola, Fazio, Jesus, Cetin, Antonucci, Mkhitaryan, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)

VAR: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

Ammoniti: 28' Pellegrini, 44' Gunter

Espulsi

Marcatori: 17' Kluivert, 20' Faraoni, 44' Perotti

Marco Deiana