PARMA MILAN PIOLI CONFERENZA/ Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Parma-Milan. I rossoneri ritrovano la vittoria grazie ad un gol di Theo Hernandez: “È stata una partita difficile con giocatori di qualità, abbiamo meritato di vincere. Abbiamo tirato tanto in porta, contro un avversario letale nelle ripartenze. Ancora possiamo e dobbiamo crescere“. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

PROBLEMA GOAL - “Stiamo lavorando sulla fase offensiva, con più spirito collaborativo. Dobbiamo lavorare e crescere perché il nostro obiettivo è migliorare la classifica. Siamo lontani dalla fine del campionato, ma nella testa di tutti oggi c’era solo la vittoria.

Siamo solo all’inizio del nostro lavoro”.

CONTI - “Sta molto bene, così come Calabria. Ho scelto Andrea per dare continuità nelle scelte, sapeva che doveva spingere nel momento giusto.”.

BONAVENTURA - “Ho schierato la formazione migliore per l’avversario che dovevamo affrontare. Sa come smarcarsi, quando scaricare; quando hai giocatori intelligenti non è determinante la posizione”.

KESSIE -“Doveva muoversi di più per cercare di smarcare Suso, ha fatto bene come Krunic da quando è entrato. Chi lavora meno bene difficilmente verrà scelto, ho difficoltà nelle scelte dei titolari. Se ho facili scelte vuol dire che qualcuno non si allena bene. Chi sbaglia paga, è giusta questa vittoria perché hanno lavorato tanto per ottenerla”.