DIRETTA ATLETICO MADRID BARCELLONA / Dimenticare le fatiche di Champions e la sconfitta di Torino per giocarsi al meglio l'occasione di rimanere attaccato alla vetta della classifca. Con questo obiettivo, Diego Simeone affronta Atletico Madrid-Barcellona, in programma alle 21.

Una gara importante e sentita anche per Antoine, che tornerà al Wanda da avversario dopo il trasferimento estivo ricco di polemiche. Sesti con 25 punti in classifica, in caso di vittoria i Colchoneros agguanterebbero a quota 28 proprio i catalani che, dal canto loro, sono chiamati a vincere per raggiungere il Real Madrid al primo posto. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.