CALCIOMERCATO INTER MAROTTA VIDAL / Inter che punta al sorpasso in vetta in casa contro la Spal, dopo il pari tra Juventus e Sassuolo. Di campo ma anche di calciomercato ha parlato l'ad nerazzurro Marotta a 'Sky Sport': "Dobbiamo essere concentrati sulla partita di oggi con un avversario difficile e su un campo rovinato dalla pioggia. Dobbiamo pensare a noi e non ha quello che avviene intorno. Prova? Le prove si fanno ogni domenica, bisogna essere semrpe motivati e concentrati. Il nostro destino dipende sempre da noi.

Sono momenti difficili per defezioni in un settore specifico: siamo un po' in difficoltà ma i giocatori chemetterà in campo faranno bene. Conte è uno dei migliori allenatori, sa quando usare il bastone e quando la carota. Le partite le prepara sempre molto bene, indipedentemente da tutto.? E' un giocatore molto importante a livello mondiale. Siamo legati a lui sia io che Conte per i bellissimi tempi trascorsi, un rapporto basato anche su quanto fatto in campo. Tantissime squadre lo vorrebbero, purtroppo è del: in una convergenza positiva dei ragionamenti si possono fare in un settore dove siamo in emergenza. Abbiamo una rosa ristretta rispetto alle competizioni in cui partecipiamo ma fa parte del processo di crescita che noi abbiamo valutato". Sugli infortuni: "ha problematiche di carattere muscolari che stiamo cercando di analizzare meglio. Faremo degli approfondimenti nel corso della settimana, ma sono fiducioso ma non si tratta di nulla di grave se non di qualcosa che deve essere meglio inquadrato".