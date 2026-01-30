Inter, il sostituto di Frattesi arriva dal Liverpool: ci siamo

Bomba in casa Inter: ecco chi potrebbe prendere il posto di Frattesi nella rosa a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu.

Ore a dir poco concitate in casa Inter, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Con l’imminente cessione di Frattesi al Nottingham Forest, Marotta è al lavoro per regalare a Chivu subito un innesto di qualità in mezzo al campo e il prescelto della dirigenza nerazzurra gioca attualmente in Premier League.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è proprio in questi minuti l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui l’Inter avrebbe avviato trattative dirette con il Liverpool per Curtis Jones in prestito con clausola di riscatto. Si tratta di un centrocampista classe 2001, dalla grande duttilità tattica e capace di disimpegnarsi al meglio in tutti i ruoli della mediana. Il ragazzo di Liverpool, cresciuto calcisticamente proprio nei Reds, vanta diverse presenze anche con la maglia della Nazionale inglese e in patria viene considerato da molti come l’erede naturale di Steven Gerrard.

I colloqui tra Inter e Liverpool proseguiranno anche nelle prossime ore, ma l’affare è legato all’eventuale cessione di Davide Frattesi al Nottingham Forest. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.