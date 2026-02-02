Atalanta
Risoluzione di contratto UFFICIALE: va lui da Mancini al posto di Romagnoli

Dopo la permanenza del difensore della Lazio, l’ex ct ha virato su un altro centrale con grande esperienza in Italia

La vittoria con il Lecce nello scontro diretto ha dato un po’ di respiro al Torino di Marco Baroni, che si trovava in una situazione di classifica davvero pessima e pericolosa. I granata con l’1-0 contro Di Francesco hanno fatto un balzo importante, arrivando a quota 26 e scavalcando tre squadre e avvicinandosi a quelle davanti. Ce ne sono parecchie in pochi punti, per cui basta davvero una vittoria per ritrovarsi molto su ma anche una sconfitta per precipitare. Il Torino è risorto dopo 4 ko di fila, il gol di Adams è stato liberatorio.

I granata si sono mossi anche sul mercato per provare ad aggiustare determinate lacune, per la verità diffuse in diversi ruoli. Dal Napoli ad esempio è arrivo Marianucci, poi ancora Matteo Prati, Kulenovic ed Enzo Ebosse che è stata l’ultimo annuncio in ordine di tempo. Ma tra le note ufficiali dell’ultimo giorno di mercato è arrivato anche un addio. Non una cessione, ma una risoluzione di contratto.

Parliamo di Adam Masina, difensore mancino destinato all’Al-Sadd di Roberto Mancini, al posto di Romagnoli che è rimasto alla Lazio. Questa la nota dei granata: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Adam Masina. Giunto in granata il primo febbraio 2024, Masina ha totalizzato 51 presenze, tra campionato e Coppa Italia, e un gol. La Società desidera ringraziare Adam per l’impegno e per il contributo offerto in questi due anni e lo saluta augurandogli ogni bene per il futuro”.

