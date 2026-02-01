L’addio di Frattesi e Dumfries, gli arrivi di Perisic e Diaby ma non solo: Marotta dice tutto

Il presidente dell’Inter prima della partita contro la Cremonese parla a ruota libera delle varie situazioni di mercato di questi giorni

A pochi minuti dalla sfida insidiosa in casa della Cremonese, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta fa un punto mercato generale molto chiarificatore. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente nerazzurro ha messo il punto su alcune situazioni, soprattutto in uscita con Frattesi e Dumfries, oltre a Luis Henrique, nomi caldi in questo senso. Ma anche sulla questione Diaby e altri possibili colpi in entrata.

“Come abbiamo sempre detto, noi non vogliamo trattenere nessuno che voglia andare via. Frattesi non ha mai manifestato questo sentimento di andare via, si trova bene con noi. Come tutti vorrebbe avere più spazio, ma credo che nel corso della stagione avrà modo di dimostrare le sue capacità, che sono estremamente positive”, ha detto Marotta sul centrocampista che piace in Premier e alla Lazio. Poi continua: “Dumfries è reduce da un intervento chirurgico, e quindi volevamo, se ci fosse stata l’opportunità, cercare di rinforzare questo settore. La società è disponibile a fare investimenti, ma non ci sono state opportunità. Diaby? Un sondaggio l’abbiamo fatto, secondo noi poteva incrementare il valore qualitativo della rosa, ma non c’erano i presupposti. Mercato chiuso? Credo proprio di sì, non vedo all’orizzonte operazioni”.

Poi Marotta entra ancora più nello specifico sulla possibile cessione di Dumfries al Liverpool: “Semplicemente telefonate fatte in modo improvvido che non fanno altro che destabilizzare, ma non è vero assolutamente nulla. Dumfries rimarrà con noi. Perisic? È legato all’Inter, abbiamo interpretato il suo desiderio di finiree la stagione con noi, ma anche qua non c’erano le premesse. Pur apprezzando le qualità di questo ragazzo, non c’è stato nulla di concreto al di là di qualche telefonata”. Infine sulle parole di Conte: “Non le commento, ha diritto di dire quello che pensa. Il discorso è molto profondo e andrà affrontato con calma”.