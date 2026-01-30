Il classe ’99 resta potenzialmente in uscita dall’Inter: le ultime

Tre giorni alla fine di un calciomercato di gennaio che, almeno per i primi dieci giorni, ha avuto tra i protagonisti Davide Frattesi. Il perché è semplice da spiegare: il classe ’99 faticava e fatica tuttora a trovare grande spazio nell’Inter di Chivu.

In cima alle sue preferenze c’è, o meglio dire c’era la Juve: Luciano Spalletti è un suo estimatore e lo avrebbe voluto con sè alla Continassa, tuttavia non ci sono mai stati i margini per un accordo tra i due club, al di là dei rumors su fantomatici scambi. Con Cambiaso, per esempio…

Per Frattesi si sono mosse soprattutto le inglesi, dal Bournemouth al Nottingham Forest passando per il Newcastle. Ma anche con loro l’Inter è stata chiara: lo cediamo solo dinanzi a un’offerta seria, sì al prestito a patto che allegato ci sia un obbligo di riscatto. Pure legato a ‘condizioni’ semplici.

Mancano appena tre giorni alla chiusura di questa sessione di gennaio, per cui una partenza di Frattesi si fa sempre più improbabile. Nel mercato, però, mai dire mai… Nelle ultime ore, manco a dirlo, è riemersa un’altra vecchia pista per il centrocampista romano, vale a dire l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ puntano a rinforzare la mediana, la priorità era Goretzka del Bayern Monaco ma il tedesco resterà al Bayern fino al termine della stagione. E Frattesi è un altro profilo molto gradito a Simeone.

Frattesi-Lazio, ecco i due grandi ostacoli

E se Frattesi restasse in Serie A? Non si può escluderlo. ‘Sportmediaset’ parla di una ipotesi Lazio, alle prese con una vera e propria rivoluzione.

L’ambiente è tra il depresso e l’incaz***o nei confronti del presidente Lotito, ma ecco che un colpo come Frattesi potrebbe davvero riaccendere l’entusiasmo. Sarri lo stima tanto e l’agente del nerazzurro ha appena piazzato un altro suo assistito in biancoceleste, ovvero Daniel Maldini.

Gli ostacoli? Il prezzo del cartellino, poiché i 25 milioni paventati dalla fonte difficilmente basterebbero, e poi l’ingaggio di Frattesi che è di circa 6 milioni di euro lordi. Tanti, troppi per la Lazio.