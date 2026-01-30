Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Frattesi ceduto in Serie A? Destinazione a sorpresa: 25 milioni di euro

Foto dell'autore

Il classe ’99 resta potenzialmente in uscita dall’Inter: le ultime

Tre giorni alla fine di un calciomercato di gennaio che, almeno per i primi dieci giorni, ha avuto tra i protagonisti Davide Frattesi. Il perché è semplice da spiegare: il classe ’99 faticava e fatica tuttora a trovare grande spazio nell’Inter di Chivu.

In cima alle sue preferenze c’è, o meglio dire c’era la Juve: Luciano Spalletti è un suo estimatore e lo avrebbe voluto con sè alla Continassa, tuttavia non ci sono mai stati i margini per un accordo tra i due club, al di là dei rumors su fantomatici scambi. Con Cambiaso, per esempio…

Frattesi in azione con l'Inter
Frattesi ceduto in Serie A? Destinazione a sorpresa: 25 milioni di euro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per Frattesi si sono mosse soprattutto le inglesi, dal Bournemouth al Nottingham Forest passando per il Newcastle. Ma anche con loro l’Inter è stata chiara: lo cediamo solo dinanzi a un’offerta seria, sì al prestito a patto che allegato ci sia un obbligo di riscatto. Pure legato a ‘condizioni’ semplici.

Mancano appena tre giorni alla chiusura di questa sessione di gennaio, per cui una partenza di Frattesi si fa sempre più improbabile. Nel mercato, però, mai dire mai… Nelle ultime ore, manco a dirlo, è riemersa un’altra vecchia pista per il centrocampista romano, vale a dire l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ puntano a rinforzare la mediana, la priorità era Goretzka del Bayern Monaco ma il tedesco resterà al Bayern fino al termine della stagione. E Frattesi è un altro profilo molto gradito a Simeone.

Frattesi-Lazio, ecco i due grandi ostacoli

E se Frattesi restasse in Serie A? Non si può escluderlo. ‘Sportmediaset’ parla di una ipotesi Lazio, alle prese con una vera e propria rivoluzione.

L’ambiente è tra il depresso e l’incaz***o nei confronti del presidente Lotito, ma ecco che un colpo come Frattesi potrebbe davvero riaccendere l’entusiasmo. Sarri lo stima tanto e l’agente del nerazzurro ha appena piazzato un altro suo assistito in biancoceleste, ovvero Daniel Maldini.

Frattesi in azione durante Borussia Dortmund-Inter
Inter, occhio alla Lazio per Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Gli ostacoli? Il prezzo del cartellino, poiché i 25 milioni paventati dalla fonte difficilmente basterebbero, e poi l’ingaggio di Frattesi che è di circa 6 milioni di euro lordi. Tanti, troppi per la Lazio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie