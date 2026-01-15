Atalanta
Conferme su Frattesi-Bournemouth: aumenta il pressing di Tiago Pinto | CM

Le ultime novità sul classe ’99 ai margini della squadra di Chivu e possibile partente in questa sessione di gennaio

Il Bournemouth avanza per Frattesi. Tre giorni fa Calciomercato.it aveva svelato dei dialoghi tra l’Inter e il club di Premier per l’esterno gallese Brooks, nonché dell’idea di uno scambio proprio con il classe ’99 capitolino ai margini della squadra di Chivu.

La pista Bournemouth per Frattesi si sta scaldando. Secondo quanto raccolto adesso da Calciomercato.it, il Ds degli inglesi Tiago Pinto ha alzato il pressing per il numero 16 nerazzurro, suo pallino fin dai tempi della Roma. Un anno fa, prima del trasloco in Inghilterra, provò senza successo a portarlo in giallorosso.

Tiago Pinto rilancia per Frattesi

Tiago Pinto ha rilanciato per Frattesi, il quale nutre ancora dei dubbi sulla destinazione. Lo sappiamo, la meta preferita dell’ex Sassuolo resta la Juventus, tuttavia fin qui i bianconeri non sono andati oltre una manifestazione concreta di interesse. Le priorità di Comolli e soci sono altre, dal terzino destro (l’obiettivo è Mingueza) al vice Yildiz, con Chiesa in cima ai desideri di Spalletti.

Non solo Bournemouth, comunque, per Frattesi. In Inghilterra il calciatore dell’Inter vanta più estimatori, vedi il Nottingham Forest e il Newcastle. Quest’ultimo fece un tentativo sul finire della scorsa sessione estiva.

La posizione dell’Inter può ‘ammorbidirsi’

L’Inter è aperta alla cessione di Frattesi, e la richiesta sui 35 milioni potrebbe abbassarsi col passare dei giorni. Sempre col passare dei giorni potrebbe arrivare un’apertura alla formula del trasferimento: finora Marotta e soci hanno sempre chiesto un obbligo garantito o quasi, frenando per esempio il Galatasaray, il quale puntava solo a un prestito con diritto.

Sostanzialmente l’Inter potrebbe in avanti dare la disponibilità a un’operazione in prestito con diritto, oppure a un obbligo condizionato a un numero di presenze non irrisorio. D’altronde Frattesi, quest’anno limitato pure da guai fisici, è ormai come un pesce fuor d’acqua. La sua avventura in nerazzurro è finita, per l’addio è dunque solo questione di tempo. Forse di giorni…

