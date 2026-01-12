Fascia destra Inter, discorsi anche per Brooks del Bournemouth | ESCLUSIVO

L’esigenza di Chivu è sempre la stessa: un nuovo esterno destro. Occhi in Premier

L’Inter è sempre al lavoro per regalare a Chivu un rinforzo sulla corsia destra. Ci aspettiamo novità nei prossimi giorni, intanto Calciomercato.it ha scoperto che ci sono stati dei discorsi per David Brooks del Bournemouth. Ha 28 anni ed è un esterno offensivo più che un semplice laterale, come da ricerca del club: gioca a destra, ma è di piede mancino.

Brooks è assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Hakan Calhanoglu. A proposito, domani il turco effettuerà gli esami strumentali per conoscere l’entità dell’infortunio subito nel finale del big match col Napoli. Il primo reponso ha parlato di affaticamento al polpaccio, quel soleo che – specie per i calciatori – è davvero una brutta bestia.

Tornando a Brooks: Calciomercato.it ha anche appurato che è sorta anche una idea di scambio con Davide Frattesi, come noto in uscita dall’Inter e sempre in attesa di una mossa della Juventus. Ausilio sta forse aspettando ancora l’offerta ufficiale del Galatasaray…

Uno scambio Brooks-Frattesi sarebbe a dir poco complicato, come pure solo mettere le mani sul cartellino del classe ’98 gallese, tornato dopo l’esperienza in prestito al Southampton e autore quest’anno di 2 gol e altrettanti assist.

Un’occasione per la fascia destra: occhi in Premier

In ogni caso l’Inter sta valutando diverse opportunità, per dirla in maniera semplice diversi ‘scarti’ dalle altre big. Un occhio particolare è stato buttato proprio in Premier, considerato che le grandi del calcio inglese hanno calciatori in abbondanza prendibili anche in prestito con diritto.

Difficilmente, infatti, l’Inter farà un investimento importante sulla corsia destra in questa sessione di mercato. Solo qualche mese fa, del resto, sono stati impegnati 25 milioni bonus inclusi per Luis Henrique, che continua a non convincere (eufemismo) ma che ad oggi, aspettando il rientro di Dumfries a marzo, è l’unico esterno destro di ruolo a disposizione di Chivu.