Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio all’Inter, tutto vero: ha appena firmato con i bianconeri

Foto dell'autore

Beffa atroce per l’Inter in queste ultimissime ore di calciomercato: tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero. 

L’Inter sbanca Cremona, conquista la decima vittoria nelle ultime undici gare di campionato e allunga al comando della classifica di Serie A. I nerazzurri sfornano l’ennesima prestazione da applausi e la portano a casa grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Zielinski. Dal calciomercato, però, arriva una pessima notizia per Chivu.

Chivu
Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Branimir Mlacic, grande obiettivo di Marotta che lo segue da diversi mesi, sarà infatti un nuovo giocatore dell’Udinese: lo riferisce in queste ore l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui il promettente difensore croato classe 2007 avrebbe appena firmato il suo contratto proprio con la compagine bianconera, Mlacic, che arriva dall’Hajduk Spalato, sarà più tardi in città per le consuete visite mediche con la sua nuova squadra.

Niente da fare, dunque, per la dirigenza nerazzurra che sembrava vicinissima a un super colpo in prospettiva e che invece sarà costretta a dirottare altrove le proprie attenzioni per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie