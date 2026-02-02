Addio all’Inter, tutto vero: ha appena firmato con i bianconeri

Beffa atroce per l’Inter in queste ultimissime ore di calciomercato: tutto fatto per il suo trasferimento in bianconero.

L’Inter sbanca Cremona, conquista la decima vittoria nelle ultime undici gare di campionato e allunga al comando della classifica di Serie A. I nerazzurri sfornano l’ennesima prestazione da applausi e la portano a casa grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Zielinski. Dal calciomercato, però, arriva una pessima notizia per Chivu.

Branimir Mlacic, grande obiettivo di Marotta che lo segue da diversi mesi, sarà infatti un nuovo giocatore dell’Udinese: lo riferisce in queste ore l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, secondo cui il promettente difensore croato classe 2007 avrebbe appena firmato il suo contratto proprio con la compagine bianconera, Mlacic, che arriva dall’Hajduk Spalato, sarà più tardi in città per le consuete visite mediche con la sua nuova squadra.

Niente da fare, dunque, per la dirigenza nerazzurra che sembrava vicinissima a un super colpo in prospettiva e che invece sarà costretta a dirottare altrove le proprie attenzioni per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu.