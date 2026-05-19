Maresca-Juve? Ma è tutto fatto: sarà lui il nuovo allenatore

Il tecnico campano aveva avuto dei contatti anche con il Napoli per il dopo Conte

Spalletti incontrerà Elkann per parlare di futuro, soprattutto del suo sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno quasi detto addio alla Champions dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina alla penultima giornata, per cui non si escludono clamorosi ribaltoni in panchina come in dirigenza.

Spalletti ha da poco rinnovato fino al 2028, ma non dovesse sentire una fiducia totale… Elkann potrebbe essere ‘costretto’ a scegliere lui o Comolli. Per l’eventuale post Spalletti è stato fatto anche il nome di Enzo Maresca, con un passato da calciatore alla Juve, ma l’ipotesi suggestiva è durata un battito di ciglia.

Solo qualche ora, perché le ultime dall’Inghilterra danno praticamente per sicuro l’approdo di Maresca sulla panchina del Manchester City. Sarà il 46enne campano a raccogliere la pesantissima eredità di Pep Guardiola, del quale è stato vice proprio nei ‘Citizens’.

Maresca, solo il City in testa

Il catalano ha deciso infatti di porre fine alla sua ormai decennale avventura al City, con l’ufficialità attesa a breve: al massimo arriverà dopo l’ultima di Premier contro l’Aston Villa. La decisione è stata presa, con il suo successore che sarà proprio Maresca. L’ex Chelsea era stato sondato anche da club turchi, in particolare dal Fenerbahce, e aveva avuto qualche chiacchierata con il Napoli per il dopo Conte, ma nella sua testa c’era una sola destinazione: il Manchester City.