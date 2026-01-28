Inter, la telenovela Mlacic è finita: le ultime | CM

Qualche settimana fa i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l’Hajduk sui 5 milioni

Il mercato di gennaio dell’Inter è stato contrassegnato dai croati. Per l’Under 23 è stato acquistato Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria e sempre in prospettiva futura – aspettando novità dal fronte Perisic – l’obiettivo era mettere le mani su Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato.

Quella con protagonista il difensore classe 2007 è stata una vera e propria telenovela. Una telenovela su cui, a meno di nuove sorprese che nel mercato sono sempre dietro l’angolo, è calato il sipario in queste ultime ore.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’affare Mlacic è saltato: allo stato attuale non ci sono i margini per un nuovo accordo.

Neanche il cambio di agente, con il papà del ragazzo che ha deciso di affidarsi a Fali Ramadani dopo lo scontro coi precedenti intermediari, ha quindi cambiato per non dire ribaltato lo scenario. Ricordiamo che tra Inter e Hajduk era stata raggiunta una intesa sui 5 milioni di euro.

Dunque, a meno di nuovi colpi di scena Mlacic non vestirà la maglia nerazzurra dell’Inter. Il futuro del centrale croato potrebbe essere comunque in Italia,dato che è nel mirino di club come Udinese e Como.