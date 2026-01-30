Atalanta
Sorteggio playoff Champions: l’Inter pesca il Bodo, va male alla Juve

L’Atalanta ha pescato il Borussia Dortmund

Sono stati sorteggiati i playoff Champions. È andata bene all’Inter, che ha evitato il Benfica del grande ex Mourinho. I portoghesi rigiocheranno contro il Real Madrid, appena sconfitto 4-2 con rete finale e decisiva del portiere Trubin.

I nerazzurri di Chivu dovranno vedersela col Bodo/Glimt (andata in Norvegia), una squadra che in League Phase ha comunque messo al tappeto il Manchester City e l’Atletico Madrid.

Sorteggio playoff Champions: l'Inter pesca il Bodo, va male alla Juve

È andata male, invece, alla Juventus. I bianconeri hanno preso il Galatasaray di Osimhen, uno dei protagonisti assoluti dello Scudetto del Napoli… Di Spalletti. C’è un precedente a Istanbul, proprio coi giallorossi, che non può che spaventare Chiellini e soci… Infine l’Atalanta, che ha pescato il Borussia Dortmund: avversario difficile, ma alla portata della formazione di Palladino.

Tabellone playoff Champions
Playoff Champions: Inter contro il Bodo, la Juve contro il Galatasaray e l'Atalanta contro il Dortmund

In caso di qualificazione agli ottavi, l’Inter giocherà contro Manchester City o Sporting CP. La Juve contro Liverpool o Tottenham, l’Atalanta contro Bayern Monaco o Arsenal.

