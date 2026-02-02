Mlacic a Villa Stuart per le visite mediche: poi a Udine per la firma | VIDEO CM

Atalanta
Mlacic a Villa Stuart per le visite mediche: poi a Udine per la firma

L’Udinese ha chiuso nel weekend dopo che era saltata l’operazione con l’Inter

Finalmente Branimir Mlacic. Il giovane e promettente difensore croato è arrivato da poco a Villa Stuart per le visite mediche con l’Udinese. I bianconeri hanno chiuso nel weekend per circa 4,5/5 milioni, dopo che l’operazione con l’Inter era definitivamente saltata.

Mlacic a Villa Stuart per le visite mediche: poi a Udine per la firma

Il classe 2007 si recherà poi a Udine per la firma sul contratto. Molto probabilmente stasera assisterà al match contro la Roma di scena al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.

Il calciatore farà successivamente ritorno in Croazia, all’Hajduk Spalato nel quale resterà fino alla conclusione della stagione.

