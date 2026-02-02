Mlacic a Villa Stuart per le visite mediche: poi a Udine per la firma | VIDEO CM

L’Udinese ha chiuso nel weekend dopo che era saltata l’operazione con l’Inter
Finalmente Branimir Mlacic. Il giovane e promettente difensore croato è arrivato da poco a Villa Stuart per le visite mediche con l’Udinese. I bianconeri hanno chiuso nel weekend per circa 4,5/5 milioni, dopo che l’operazione con l’Inter era definitivamente saltata.
Il classe 2007 si recherà poi a Udine per la firma sul contratto. Molto probabilmente stasera assisterà al match contro la Roma di scena al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine.
⚪️⚫️A Villa Stuart arriva Branimir #Mlacic, nuovo giocatore dell’#Udinese dopo la telenovela di mercato con l’#Inter💪@calciomercatoit pic.twitter.com/PhTx77CGdR
— Francesco Iucca (@francescoiucca) February 2, 2026
Il calciatore farà successivamente ritorno in Croazia, all’Hajduk Spalato nel quale resterà fino alla conclusione della stagione.