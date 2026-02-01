Nuovo e ultimo rilancio dei nerazzurri per l’esterno dell’Al-Ittihad

Non è finita per Moussa Diaby. Nonostante i due no dell’Al-Ittihad all’offerta di prestito con diritto di riscatto, l’Inter è tornata alla carica per l’esterno franco-maliano. Lo riporta ‘Sky Sport’. Quello dei nerazzurri è probabilmente l’ultimo tentativo, quello in extremis provando a fare ancora leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi in nerazzurro.

Prestito con obbligo condizionato

Diaby ha già parlato con Chivu e vuole fortemente l’Inter. Che ora ha proposto un prestito con diritto che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni.

Vedremo se il muro dei sauditi potrà cedere, fin qui è stato indistruttibile nonostante il pressing del classe ’99 che in Italia ha già giocato da giovanissimo con la maglia del Crotone. In giornata è attesa la risposta dell’Al-Ittihad alla nuova nonché ultima offerta interista.

Chivu aspetta novità da Cremona, del resto è da tempo che chiede un nuovo rinforzo sulla corsia destra. È vero che Dumfries dovrebbe rientrare prima, ma sono settimane che in pratica ha a disposizione soltanto Luis Henrique come laterale destro. Tra l’altro il brasiliano non lo fa impazzire, per usare un eufemismo.

Da Diaby a Perisic, Chivu aspetta novità

Il tecnico rumeno attende info pure sulla situazione Perisic, per il quale restano degli spiragli. L’extrema ratio per quanto riguarda l’esterno destro potrebbe essere, anzi è Norton-Cuffy. Ausilio ha in pugno l’inglese del Genoa.

Il classe 2004 è stato bloccato, seppur il suo acquisto era/sarebbe più legato a una eventuale partenza last minute di Dumfries destinazione Liverpool. Però i ‘Reds’, dopo il sondaggio esplorativo per il numero 2 dell’Inter, hanno virato con decisione su Geertruida del Sunderland ma di proprietà del Lipsia. L’operazione dovrebbe andare in porto.