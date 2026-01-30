Il francese è obiettivo principale dei nerazzurri, che hanno l’accordo col giocatore ma senza però aver trovato quello con l’Al Ittihad. E ora rischiano la beffa

Sono giorni caldissimi per le big di Serie A, con il Milan in prima fila che sta cercando di portare in rossonero Mateta, fino a qualche giorno fa obiettivo anche della Juventus che però non è riuscita a trovare l’accordo con il Crystal Palace. I bianconeri hanno provato poi con En-Nesyri e Kolo Muani ma anche in questo caso le operazioni sono oppure sembrano sfumate. La Roma osserva i vari incastri pronta a sferrare l’affondo, anche se colpi vicini ad ora non ce ne sono. Sulemana piaceva, ma l’Atalanta lo ha bloccato con la cessione di Lookman che può andare in porto a breve.

In tutto questo l’Inter guarda da lontano questi incastri e possibili domino, perché il suo focus non è sull’attacco ma sulla fascia destra. Ivan Perisic è sempre stato il nome preferito, ma il PSV fino ad ora non ha mollato e per questo c’è stata la virata su Norton-Cuffy, che è stato convocato da De Rossi. Anche se entrambe le operazioni vanno considerate ancora in piedi, i nerazzurri stanno lavorando anche su Moussa Diaby dell’Al Ittihad. Il francese ha già sostanzialmente trovato l’accordo con l’Inter, che però è a caccia di quello con i sauditi.

Secondo ‘RMC Sport’, dall’Arabia è arrivato un no al pacchetto di 35 milioni complessivi offerti da Milano in prestito con diritto di riscatto. La richiesta è di un titolo definitivo, per questo la trattativa non è semplice ma i nerazzurri sono pronti a rilanciare. Su Diaby ci sono però anche altri club, soprattutto in Premier League: non a caso ‘The Independent’ parla di un Tottenham pronto a inserirsi con prepotenza nella corsa al francese ex Crotone, PSG, Leverkusen e Aston Villa. I londinesi preparano l’affondo per provare a sorpassare l’Inter dopo aver conquistato gli ottavi di Champions in maniera diretta.