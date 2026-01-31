Inter, nuovo stop: quattro assenti per Chivu con la Cremonese

La capolista impegnata domani a Cremona: c’è un’assenza dell’ultima ora, le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro

Rifinitura per l’Inter ad Appiano Gentile in vista della trasferta di domani pomeriggio in campionato contro la Cremonese.

C’è una defezione dell’ultima ora per Chivu: Carlos Augusto è alle prese con un leggero affaticamento muscolare e anche a scopo precauzionale non sarà convocato. L’ex Monza era il favorito per rilevare Dimarco sulla sinistra nelle rotazioni del tecnico rumeno, con il canterano quindi che sarà chiamato agli straordinari nella sfida di Cremona.

Cremonese-Inter, out Carlos Augusto: le scelte di Chivu

Nulla di preoccupante comunque per Carlos Augusto, che dovrebbe rientrare già mercoledì nella sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino.

Domani non ci sarà neanche Barella, con Chivu che spera di recuperare il centrocampista sardo per la successiva partita di campionato con il Sassuolo. Ai box restano anche i lungodegenti Calhanoglu e Dumfries, per il resto saranno tutti a disposizione. Si aggregheranno alla prima squadra i giovani dell’Under 23 Cocchi, Bovo e Kamate. In avanti spazio alla coppia Lautaro-Esposito per il match dello ‘Zini’.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito