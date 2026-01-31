Atalanta
Inter, restyling a centrocampo: doppio colpo con l’addio di Frattesi

Foto dell'autore

Il nazionale azzurro resta in uscita: come potrebbe cambiare la mediana di Chivu nel rush finale del mercato 

C’è fermento in casa Inter a pochi giorni dal gong del mercato di gennaio, con il club nerazzurro che al momento non ha consegnato nessun volto nuovo al tecnico Chivu.

Inter, doppio colpo a centrocampo
Beppe Marotta, presidente dell'Inter (Ansa) – Calciomercato.it

I vicecampioni d’Europa stanno sempre valutando la possibilità di rinforzare la corsia destra, in attesa del rientro (tra metà e fine febbraio) di Dumfries. Diaby rimane l’obiettivo in cima alla lista di Ausilio (con Norton Cuffy come alternativa) ma nonostante l’intesa con il francese, l’Al-Ittihad non apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

I sauditi cederebbero il giocatore solo a titolo definitivo, con gli agenti del giocatore in pressing per trovare una soluzione e avere il via libera per il trasferimento a Milano dell’ex Aston Villa. 

Calciomercato Inter: c’è Curtis Jones se parte Frattesi, bloccato Massolin

Potrebbero comunque esserci delle novità anche a centrocampo nell’organico di Chivu da qui a lunedì sera. Tutto dipende comunque dalla possibile uscita di Frattesi, con il Nottingham Forest tornato alla carica dopo i sondaggi di inizio mese. Gli inglesi stavolta fanno sul serio e hanno messo sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 30 milioni di euro. 

Frattesi resta in uscita dall'Inter
Davide Frattesi, classe '99

Stavolta l’Inter potrebbe dare il via libera anche senza l’inserimento dell’obbligo, con Frattesi che prenderà una decisione entro il weekend. Marotta e Ausilio, con l’eventuale uscita del nazionale azzurro, andrebbero a caccia di un sostituto e uno dei nomi al vaglio della dirigenza di Viale della Liberazione è quello di Curtis Jones. L’Inglese cerca maggiore spazio e ha chiesto al Liverpool di essere ceduto. L’Inter è in contatto con l’entourage del classe 2001, che ha una valutazione vicina ai 40 milioni (i nerazzurri proporrebbero un prestito con opzione). 

Intanto la ‘Beneamata’ è a un passo dalla chiusura per Massolin, gioiello del Modena che in Serie A faceva gola anche a Bologna, Fiorentina e Atalanta. Il 23enne centrocampista offensivo resterebbe in Emilia per il resto della stagione, con l’Inter che verserebbe una cifra vicina ai 6 milioni tra parte fissa e bonus.

