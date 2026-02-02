Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Niente Juve, annuncio sul ritorno di Icardi all’Inter: realizza “il suo sogno”

Foto dell'autore

Il bomber argentino è in scadenza col Galatasaray e dei nerazzurri è stato anche il capitano

Niente Juve, Icardi tornerebbe… All’Inter. Il bomber argentino in scadenza col Galatasaray è stato offerto ai bianconeri, che però per l’attacco hanno solo un nome in testa: quello di Kolo Muani, come confermato da Luciano Spalletti al termine di Parma-Juventus.

Icardi esulta dopo un gol con l'Inter
Niente Juve, annuncio sul ritorno di Icardi all’Inter: realizza “il suo sogno” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma per Fabrizio Biasin, intervenuto nell’ultima puntata di Pressing, pure lo stesso Icardi ha altri piani. O meglio dire altri sogni, su tutti quello di far ritorno all’Inter lasciata controvoglia alla fine del calciomercato estivo 2019.

“Negli ultimi sette anni credo di aver sentito almeno una dozzina di volte associare Icardi alla Juve – le parole di Biasin – Lui non ci è mai andato perché non ha mai aperto alla Juventus. Il sogno e la volontà di Icardi sono sempre di tornare all’Inter“.

Il ritorno in nerazzurro di Icardi è ovviamente impossibile, mentre quello in Serie A – magari a giugno, da svincolato – non è da escludere. Il Milan, ma anche squadre come Como e Fiorentina (Paratici è da sempre un suo estimatore) potrebbero muoversi in maniera concreta per il classe ’93 di Rosario, che nel nostro campionato ha messo a segno la bellezza di 121 gol in 219 partite. 124 complessivi con l’Inter. Tanta roba…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie