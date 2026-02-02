Il bomber argentino è in scadenza col Galatasaray e dei nerazzurri è stato anche il capitano

Niente Juve, Icardi tornerebbe… All’Inter. Il bomber argentino in scadenza col Galatasaray è stato offerto ai bianconeri, che però per l’attacco hanno solo un nome in testa: quello di Kolo Muani, come confermato da Luciano Spalletti al termine di Parma-Juventus.

Ma per Fabrizio Biasin, intervenuto nell’ultima puntata di Pressing, pure lo stesso Icardi ha altri piani. O meglio dire altri sogni, su tutti quello di far ritorno all’Inter lasciata controvoglia alla fine del calciomercato estivo 2019.

“Negli ultimi sette anni credo di aver sentito almeno una dozzina di volte associare Icardi alla Juve – le parole di Biasin – Lui non ci è mai andato perché non ha mai aperto alla Juventus. Il sogno e la volontà di Icardi sono sempre di tornare all’Inter“.

Il ritorno in nerazzurro di Icardi è ovviamente impossibile, mentre quello in Serie A – magari a giugno, da svincolato – non è da escludere. Il Milan, ma anche squadre come Como e Fiorentina (Paratici è da sempre un suo estimatore) potrebbero muoversi in maniera concreta per il classe ’93 di Rosario, che nel nostro campionato ha messo a segno la bellezza di 121 gol in 219 partite. 124 complessivi con l’Inter. Tanta roba…