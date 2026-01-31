È fatta con l’Inter, firma a centrocampo: il comunicato ufficiale

Nuovo comunicato ufficiale in casa Inter: tutto fatto per il trasferimento del centrocampista, di seguito i dettagli dell’affare.

Tempo di cessioni in casa Inter. Dopo il forte interessamento di Liverpool e Nottingham Forest per Dumfries e Frattesi, il club nerazzurro fa registrare in queste ore un altro movimento in uscita: a lasciare la compagine allenata da Chivu è, infatti, Kristjan Asllani che in questa prima metà di stagione era stato al Torino in prestito.

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Torino Football Club del centrocampista classe 2002 Kristjan Asllani. Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito al Besiktas, con diritto di opzione in favore del club turco”.

Ma non è finita qui. Marotta è al lavoro per regalare a Chivu un esterno di qualità e già pronto in vista della seconda parte di stagione: sono diversi i nomi che circolano, ma si va ormai verso una volata a due tra Norton-Cuffy e Perisic. Chi la spunterà alla fine tra il 36enne croato del PSV e il 22enne di proprietà del Genoa? Lo scopriremo molto presto…