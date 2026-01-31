Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

È fatta con l’Inter, firma a centrocampo: il comunicato ufficiale

Foto dell'autore

Nuovo comunicato ufficiale in casa Inter: tutto fatto per il trasferimento del centrocampista, di seguito i dettagli dell’affare. 

Tempo di cessioni in casa Inter. Dopo il forte interessamento di Liverpool e Nottingham Forest per Dumfries e Frattesi, il club nerazzurro fa registrare in queste ore un altro movimento in uscita: a lasciare la compagine allenata da Chivu è, infatti, Kristjan Asllani che in questa prima metà di stagione era stato al Torino in prestito.

Asllani in azione
Asllani (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Torino Football Club del centrocampista classe 2002 Kristjan Asllani. Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito al Besiktas, con diritto di opzione in favore del club turco”.

Ma non è finita qui. Marotta è al lavoro per regalare a Chivu un esterno di qualità e già pronto in vista della seconda parte di stagione: sono diversi i nomi che circolano, ma si va ormai verso una volata a due tra Norton-Cuffy e Perisic. Chi la spunterà alla fine tra il 36enne croato del PSV e il 22enne di proprietà del Genoa? Lo scopriremo molto presto…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie