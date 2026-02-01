PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-INTER 0-2: Lautaro è speciale, Frattesi spento. Djuric entra tardi

Voti, top e flop della partita valevole per la 23esima giornata di Serie A

L’Inter è un rullo compressore. Due a zero senza grossa fatica in casa della Cremonese e nuovo allungo in vetta sul Milan (+8 ma con una gara in più) e sul Napoli (+9)

Le Pagelle di Cremonese-Inter

CREMONESE

FLOP Audero 5 – È vero che il tiro di Zielinski è forte e cambia effetto alla fine, ma un portiere del suo livello poteva, anzi doveva fare di più. Nella ripresa rischia grosso per colpa di un petardo lanciato dal settore interista e arrivatogli vicinissimo.

Terracciano 5

Baschirotto 5,5

Folino 5

Pezzella 5

Maleh 5,5 – Dal 95′ Johnsen s.v.

Grassi 6 – Dal 75′ Romano s.v.

Zerbin 6

Ceccherini 5,5 – Dal 67′ Faye 6

Bonazzoli 5,5 – TOP Dal 67′ Djuric 7 – Grande impatto sulla partita. Forse sarebbe dovuto entrare prima, in ogni caso è proprio l’attaccante che mancava a Nicola.

FLOP Vardy 5 – Sullo zero a uno sciupa in contropiede, tutto solo lanciato a rete, la palla del possibile uno a uno. In generale non la prende mai.

All.Nicola 5

INTER

Sommer 7

Bisseck 6,5

Akanji 6,5

Bastoni 6,5

Luis Henrique 7 – Dal 60′ Darmian s.v.

FLOP Frattesi 5,5 – Chivu gli dà una chance da titolare, non fa malissimo ma nemmeno bene: sembra aver smaritto la fame di un tempo. Probabilmente incide più di quanto si possa pensare il giocar poco e lo stare sempre con la valigia pronta per partire. Ma anche stavolta dovrebbe restare, a meno di colpi di scena l’ultimo giorno di mercato. Dal 60′ Mkhitaryan s.v.

TOP Zielinski 8 – A centrocampo domina con eleganza. C’è un nuovo regista in casa Inter, Calhanoglu può davvero tornare con calma.

Sucic 6,5 – Dall’82’ Diouf s.v.

Dimarco 7,5

Pio Esposito 6,5 – Dal 60′ Thuram s.v.

TOP Lautaro 8 – Sblocca la gara ed è determinante nell’azione del raddoppio di Zielinski. Il capitano nerazzurro lotta su ogni pallone, viene indietro a legare il gioco per poi andare a finalizzare: ha alzato ulteriormente il suo livello, è un attaccante universale. Dal 74′ Bonny s.v.

All.Chivu 7

Arbitro Massa 6,5

TABELLINO CREMONESE-INTER 0-2

Marcatori: 16′ Lautaro, 31′ Zielinski

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Pezzella, Maleh (95′ Johnsen), Grassi (75′ Romano), Zerbin, Ceccherini (67′ Faye); Bonazzoli (67′ Djuric), Vardy. All.: Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (60′ Darmian), Frattesi (60′ Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (82′ Diouf), Dimarco; Pio Esposito (60′ Thuram), Lautaro (74′ Bonny). All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Ceccherini, Baschirotto, Vardy