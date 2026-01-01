Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Hanno detto no all’Inter: saltano due operazioni di mercato

Foto dell'autore

C’è di mezzo la cessione di Davide Frattesi

Brutte notizie per l’Inter in chiave mercato. Il doppio no mette una pietra sopra, a meno di clamorose sorprese, a due operazioni in entrata che avrebbero potuto far compiere un salto di qualità alla squadra di Chivu.

Marotta prima di una partita dell'Inter
Hanno detto no all’Inter: saltano due operazioni di mercato (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Partiamo dal primo no, quello dell’Al-Ittihad al prestito con diritto di riscatto di Moussa Diaby. L’esterno franco-maliano aveva già raggiunto un’intesa di massima coi nerazzurri, ma i sauditi hanno fatto muro fin dall’inizio.

L’Al-Ittihad stoppa Diaby: Ausilio blocca Norton-Cuffy

Da parte loro ci sarebbe stata un’apertura solo dinanzi a una proposta per l’acquisto a titolo definitivo a una cifra significativa. Ricordiamo che solo un anno fa l‘ex Crotone fu pagato ben 60 milioni di euro. Per il momento, quindi, Chivu resta ancora senza l’agognato rinforzo per la corsia destra. Per Perisic le chance sono ormai residue, nel frattempo Ausilio ha bloccato Norton-Cuffy.

L’altro no è arrivato dal Liverpool per Curtis Jones.

Jones in azione
Inter, no del Liverpool al prestito di Curtis Jones (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Da Diaby a Jones: doppio no all’Inter

L’inglese non è un titolare dei ‘Reds’ e ha avuto delle tensioni con il tecnico Slot, per cui sarebbe disposto a trasferirsi in Italia, all’Inter. Anche per lui Marotta e Ausilio hanno offerto il prestito con diritto, non trovando terreno fertile in casa Liverpool:

Jones può partire solo se rinnova il contratto in scadenza nel 2027. Il mancato arrivo del centrocampista stoppa la partenza di Frattesi destinazione Nottingham Forest. Tra l’Inter e gli inglesi c’è un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un totale sui 30 milioni, ma forse anche qualcosa in più stando alle indiscrezioni provenienti da diverse fonti britanniche.

Frattesi è stato comunque convocato per il match contro la Cremonese valido per la 23esima giornata. Allo ‘Zini’, oltre a Barella, Calhanoglu e Dumfries, mancherà pure Carlos Augusto, fermatosi alla vigilia per un affaticamento muscolare.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie