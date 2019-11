NAPOLI BOLOGNA CONVOCATI ANCELOTTI / Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la sfida casalinga contro il Bologna di Mihajlovic. Assente a sorpresa Allan, che ha svolto terapie e come comunicato dal club azzurro "non sarà del match a causa di una infrazione della nona e decima costola sinistra subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool".

Ecco la lista completa:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina;

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui;

Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes;