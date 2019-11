LAZIO CLUJ INZAGHI / La Lazio resta in corsa dopo la vittoria per 1-0 contro il Cluj. La formazione biancoceleste è ancora in vita per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: nell'ultimo turno deve vincere contro il Rennes e sperare nel ko de romeni con il Celtic. Simone Inzaghi sottolinea al termine del match: "Ci credo un po' di più e cresce l'amaro in bocca. Per quello che si è visto in campo non meritavamo questo, ma sono percorsi di crescita - le parole del tecnico a 'Sky Sport' - Non avevamo il solito pubblico, ma ci siamo concentrati solo sul campo.

Nel secondo tempo siamo stati bravi a compattarci e a vincere per rimanere in corsa".

Inzaghi continua parlando del momento della Lazio: "Abbiamo trovato un equilibrio, siamo la quarta difesa del campionato. Secondo me abbiamo ancora dei margini di crescita. Dobbiamo cercare di fare più gol, siamo il secondo miglior attacco. Creiamo tanto, oltre ad Immobile e Correa ho anche Caicedo: dobbiamo cercare di concretizzare di più, dobbiamo chiudere prima le partite. Per quello che abbiamo fatto non meritavamo di arrivare al 90' con un solo gol di vantaggio".

