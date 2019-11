CALCIOMERCATO MILAN PIATEK BORUSSIA DORTMUND / Meno di un anno fa aveva conquistato San Siro con applausi scroscianti nel 2-0 rifilato al Napoli in Coppa Italia. Oggi, bersagliato dai fischi, il futuro rossonero di Piatek sembra sempre più in dubbio. Il nome di Zlatan Ibrahimovic risuona sempre più in casa rossonera: il club meneghino sembra essere in pole, ma la concorrenza non manca, così come i dubbi da parte dello svedese nell'accettare la proposta milanista.

In ogni caso, nelle prossime sessioni di calciomercato, soprattutto in quella invernale, potrebbe non essere una sorpresa una possibile partenza di Piatek. Occhio anche al Borussia Dortmund di Lucien Favre.

Calciomercato Milan, le possibili contropartite sul piatto per Piatek

Il club della Ruhr ha bisogno di un bomber, visti i continui problemi fisici di, il Signal Iduna Park rappresenterebbe una chance di riscatto per l'ex attaccante del Genoa.

Il Borussia Dortmund, per arrivare a Piatek, potrebbe mettere sul piatto in particolare due elementi della sua rosa. Il primo sarebbe Mahmoud Dahoud, ex Gladbach, classe 1996 con soltanto quattro presenze in Bundesliga. Il nativo di Amude è un centrocampista centrale, un ruolo molto delicato nel quale il Milan ha bisogno di qualche rinforzo. La priorità dei rossoneri però, soprattutto dopo l'infortunio di Leo Duarte, è quella di arrivare ad un difensore centrale. In quest'ottica, ecco il nome di Dan-Axel Zagadou, francoivoriano classe 1999 che non sta trovando molto spazio con Favre.

