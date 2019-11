CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG PRESTITO / Il buon pareggio di ieri contro il Liverpool pare aver leggermente calmato le acque in casa Napoli dove è atteso anche un incontro tra squadra e presidente per domani. Tra i protagonisti di 'Anfield' anche Allan, tra i più bersagliati dalla critica in seguito all'ammutinamento post-Salisburgo. Il brasiliano infatti ha incassato una pesante stangata dalle multe di De Laurentiis e sembra tra i papabili partenti già nella finestra invernale di calciomercato. Tra i club maggiormente interessati ci sarebbe nuovamente il Paris Saint Germain di Leonardo, pronto a tornare all'assato nei prossimi mesi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, PSG ancora su Allan: la situazione

Il PSG non molla Allan. Secondo quanto rivelato da 'FootMercato' Leonardo avrebbe già riallacciato i contatti con l'agente del centrocampista del Napoli con nuovi scambi tra le parti in questa settimana.

Si tratterebbe principalmente anche della volontà dello stesso entourage del mediano brasiliano di ravvivare i contatti per un calciatore che piace oltre che all'ex dirigente del Milan anche ai connazionali Thiago. Lo scorso gennaio il Paris provò a prelevare Allan manon volle trattare per cifre inferiori ai 90 milioni di euro. Un quadro della situazione che chiaramente cambierebbe questo inverno vista anche la situazione delicata dopo l'ammutinamento della squadra con lo stesso brasiliano protagonista.

Calciomercato Napoli, la formula per Allan: piace a Tuchel

Stando a quanto sottolineato dalla testata francese Leonardo gradirebbe un'operazione in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra fissata da pagare al Napoli nel 2020. Si tratterebbe di un affare simile a quello che ha portato Mauro Icardi a Parigi la scorsa estate che similmente ad Allan era in rotta con il club. Resta però in questo caso da capire l'evoluzione della posizione di De Laurentiis mentre al PSG Tuchel sembra apprezzare le caratteristiche del brasiliano, che rappresenterebbe il calciatore ideale per rinforzare il suo centrocampo già a gennaio.

