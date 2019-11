CALCIOMERCATO MILAN DEMIRAL JUVENTUS / Non c'è solo Zlatan Ibrahimovic e la questione attaccante in cima ai pensieri di calciomercato Milan. Il tecnico Stefano Pioli ha indicato tra le priorità in vista della sessione estiva anche l'innesto di un nuovo difensore centrale pronto subito ad affiancare l'unico inamovibile, capitan Romagnoli.

L'ipotesi più concreta porta nuovamente ad un profilo già cercato in estate. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Milan, dalle cessioni i soldi per Demiral

Si tratta di Merih Demiral, 21enne turco di proprietà della Juventus dove in questo avvio di stagione non sta trovando spazio. La dirigenza bianconera, scrive 'La Gazzetta dello Sport' ha aperto alla sua cessione partendo dalla cifra di 18 milioni chiesta anche in estate. Niente prestiti secchi, che anche a Casa Milan sembrano non gradire: si lavora su formule più articolate. Gli uomini mercato rossoneri nel frattempo cercano di ricavare i soldi necessari per l'affondo su Demiral tramite delle cessioni. La più calda è quella di Ricardo Rodriguez che ha estimatori in Inghilterra e soprattutto in Germania: club e giocatore si sono già confrontati, serve l'offerta giusta.

