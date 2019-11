Liverpool-Napoli, Ancelotti: "C'è disgelo, così potevamo uscirne vivi!"

LIVERPOOL NAPOLI ANCELOTTI / Qualificazione ad un passo per il Napoli. Alla squadra di Carlo Ancelotti basterà pareggiare l'ultima partita contro il Genk per accedere agli ottavi di finale di ChampionsLeague. Il tecnico degli azzurri è ovviamente soddisfatto dell'uno a uno contro il Liverpool: "Pareggiare qua non è facile - ammette Ancelotti ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo sofferto, abbassandoci molto ma contro il Liverpool per uscirne vivi bisogna giocare così. E' stata una buona serata, si è messo tutto bene".

Carlo Ancelotti con il suo Napoli prendono una boccata d'aria importante dopo un periodo complicato. Le prestazioni negative in campionato e il possibile esonero da parte di De Laurentiis sono adesso un po' più lontane: "Non rimango sorpreso della prestazione di questa sera ma di quelle passate - prosegue Ancelotti - In campionato non siamo riusciti a dare tutto e non capisco perché, è un nostro limite. Questa prestazione ci aiuta a uscire da un periodo delicato. Segnale del gruppo? Siamo un ambiente sano, soprattutto nello spogliatoio.

Bisogna essere più obiettivi perché le difficoltà nel calcio ci sono ma non abbiamo perso la testa. Ora servono altre conferme. Tre centrali? Sono cambiati gli interpreti ma non l'identità di squadra anche con Di Lorenzo a centrocampo. Diciamo che è stato un 4-4-2 più coperto".

Napoli, futuro Ancelotti: panchina più salda

Il Napoli non è affondato e Carlo Ancelotti si tiene stretta la panchina. In questi ultimi giorni sono stati fatti i nomi dei suoi possibili successori, quelli di Spalletti, Allegri e Gattuso, che adesso possono aspettare. De Laurentiis, salvo clamorosi colpi di scena, continuerà con Ancelotti: "De Laurentiis? L'ho sentito, era molto contento - prosegue il mister - Ci ha ringraziato tutti, ora speriamo di passare il turno. Disgelo? Già c'è anche se stare faceva molto freddo (ride, ndr.)".

