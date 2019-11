Calciomercato Juventus, Paratici esce allo scoperto su Rakitic e Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI RAKITIC RONALDO - La Juventus è già al lavoro per il prossimo mercato estivo come dimostra il pressing su Federico Chiesa. Ma non per questo i bianconeri resteranno a guardare a gennaio: qualora si dovesse presentare un'occasione per rinforzare la rosa di Sarri, verrà sfruttata.

Dal taccuino della 'Vecchia Signora', tuttavia, si dovrà togliere il nome di un giocatore accostato a più riprese, almeno stando alle parole di Fabio: "Abbiamo una grande squadra e non stiamo cercando dei rinforzi per adesso: siamo forti in tutte le zone del campo - ha detto il CFO juventino ai microfoni di 'Espn' -è un grande giocatore, ma non siamo interessati a lui".

Juventus, Paratici: "Contentissimi di Ronaldo. Su de Ligt..."

Dopo aver chiuso ieri il caso tra Sarri e Ronaldo nel prepartita della sfida Champions contro l'Atletico Madrid, Fabio Paratici ha smentito anche l'ipotesi di un addio di CR7: "La Juventus è contentissima di avere il miglior calciatore al mondo e forse della storia: è un cosa che fa felici i tifosi". Infine arriva la risposta al Patrick Kluivert, che nei giorni scorsi aveva paventato un pentimento di de Ligt per aver preferito la Juve al Barcellona: "Io non la vedo così... Penso che Matthijs stia giocando molto bene con noi e presto diventerà il più forte difensore al mondo".

