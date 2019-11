CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il Milan attende risposte da Zlatan Ibrahimovic. Chiusa l'esperienza in MLS, l'esperto attaccante svedese sta vagliando la miglior soluzione per il suo futuro, considerando la scadenza di contratto a fine dicembre. In Serie A, dopo gli interessi di Napoli e Bologna, è avanzata con forza la candidatura dei rossoneri, i quali hanno già fatto la loro proposta all'agente Raiola. Tuttavia, nelle ultime ore sembrano spuntare alcuni dubbi da parte del giocatore, fattore che mette a rischio l'affare di calciomercato: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, dubbi per Ibrahimovic: i dettagli

Il silenzio di questi giorni, riporta 'Tuttosport', avrebbe fatto emergere tutti quelli che sarebbero i dubbi che assillano lo svedese: il quattrodicesimo posto in classifica del club; la Champions League irraggiungibile; il livello mediocre della squadra; nessun legame con la nuova presidenza, dirigenza, staff tecnico e giocatori. Solo la moglie, dal canto suo, sarebbe molto propensa al ritorno a Milano.

Tuttavia, nonostante queste insidie, ad oggi i rosoneri sembrano in vantaggio rispetto alla concorrenza nostrana.

Calciomercato Milan, settimane decisive per Ibrahimovic

Nei recenti contatti con l'agente, i rossoneri hanno avanzato la loro proposta: contratto complessivo da 18 mesi (sei più 12 attivabili facilmente) con uno stipendio complessivo da 6 milioni di euro. La volontà sarebbe quella di portare Ibra a Milano già a inizio dicembre per farlo allenare insieme ai nuovi compagni e averlo al meglio per la seconda parte del campionato. La risposta di Ibrahimovic, con il quale resta la distanza tra domanda e offerta, potrebbe quindi arrivare in tempi brevi.

Calciomercato Milan, da Giroud a Kean: alternative a Ibra

Intanto, in attesa di Ibra, il Milan vaglia i profili delle possibili alternative: i nomi caldi sono Giroud del Chelsea e Mandzukic della Juventus, ma non vanno scartati altresì Mariano Diaz del Real Madrid, Kean dell'Everton e Miranchuk dellla Lokomotiv Mosca.

