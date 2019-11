CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC KEAN GIROUD / Tutto sembra dipendere da Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è a caccia dello svedese e sogna di riportarlo a San Siro con quella maglia già vestita per due stagioni. Il club rossonero è in vantaggio nella corsa al giocatore, seguito anche da tanti altri club tra cui Napoli e Bologna. A destare dubbi è però quanto apparso questa mattina sulla pagina Instagram dell'attaccante svedese, che ha postato un video con il suo nome riportato sulla maglia dell'Hammarby, club che milita nella massima serie svedese. Una destinazione che avrebbe del clamoroso, ma il Milan deve comunque guardarsi attorno. Se l'affare Ibra dovesse sfumare, servono delle alternative. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Milan, niente Ibra? Serve esperienza

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea che, nel caso in cui Ibrahimovic dovesse sfumare, Maldini e Boban si orienteranno con grande probabilità su un profilo di esperienza. In questo senso i nomi più caldi sono quelli di Giroud, in uscita dal Chelsea e Mandzukic, ormai esubero di casa Juventus. Il francese piace anche all'Inter, con il Milan che ha lanciato la sfida ai cugini nerazzurri. Sul giocatore ci sarebbero però anche Lilla e Borussia Dortmund.

I tedeschi sono in cerca di rinforzi in attacco e sono pronti a lanciare la sfida ai rossoneri anche per Ibrahimovic . Anche Mandzukic è pronto a fare le valigie: il suo nome è stato accostato recentemente anche all' Per lui resta poi aperta la pista qatariota e non mancano neppure sirene dalla Premier League , con ilinteressato.

Calciomercato Milan, tra le alternative Kean e Mariano

Tra le possibili alternative ad Ibrahimovic e ai profili di Mandzukic e Giroud, il Milan vaglia anche altre ipotesi. C'è la pista Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid, ma sembra essere un nome che non convince a pieno la dirigenza rossonera. Raiola avrebbe poi proposto anche Moise Kean, profilo accostato al Milan già in passato. Il giovane di origini ivoriane piace anche alla Roma, ma non è da escludere un possibile scambio con l'Everton che coinvolga anche Piatek. Attenzione poi al nuovo nome dell'ultim'ora: il russo Miranchuk, che piace anche alla Juventus.

