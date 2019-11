SERIE A SPAL GENOA / È 1-1 tra Spal e Genoa nel 'Monday Night' della 13esima giornata di Serie A. Si decide tutto ad inizio ripresa, con Petagna che porta in vantaggio i padroni di casa su calcio di rigore e Sturaro che, al rientro dal lungo infortunio, pareggia i conti su assist di un ottimo Ghiglione. Un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre, che restano in zona retrocessione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

SPAL-GENOA 1-1: 55' rig. Petagna (S), 57' Sturaro (G)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 35, Inter 34, Lazio 27, Cagliari 25, Roma 25, Atalanta 22, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Fiorentina 16, Udinese 14, Torino 14, Milan 14, Sassuolo* 13, Bologna 13, Sampdoria 12, Lecce 11, Genoa 10, Spal 9, Brescia* 7.

*Una partita in meno

