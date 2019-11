PAGELLE E TABELLINO SPAL GENOA/ Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara va in scena il posticipo di Serie A tra Spal e Genoa. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa la partita si anima. La svolta arriva al 54' quando Criscito atterra ingenuamente in area Missiroli, calcio di rigore che viene trasformato da Petagna che porta in vantaggio i padroni di casa. Dopo solo due minuti arriva il pareggio rossoblu. Ghiglione mette in area un cross che trova sul secondo palo la testa di Sturaro ad appoggiare la palla in rete. Partita che termina 1-1, un punto che non accontenta nessuna delle due squadre.

SPAL

Berisha 6.5- Parata incredibile su Lerager, per il resto della partita non deve effettuare particolari interventi.

Sala 5- Uno dei più pericolosi nella prima frazione, nella ripresa è colpevole di perdere la marcatura su Sturaro nel gol del pareggio del Genoa.

Vicari 6- Chiude bene gli spazi ed è bravo nel gioco aereo

Felipe 5.5- Qualche disattenzione in difesa che poteva pagare cara, disattento.

Reca 5.5- Sbaglia una colossale occasione a due passi dalla porta, non ha il solito sprint.

Missiroli 6- Dopo un primo tempo con molti errori, nella ripresa si procura il rigore trasformato da Petagna.

Valdifiori 6.5- Tanti palloni giocati, le azioni passano sempre dai suoi piedi. Ha le chiavi del centrocampo. (Dal 80' Murgia S.V.)

Kurtic 6- Solita buona partita la sua, forse oggi meno pericoloso del solito.

Strefezza 6- Nel primo tempo è uno dei più pericolosi con le sue incursioni palla al piede, cala nella ripresa. (dal 69' Julio 5.5- Non si vede quasi mai dal suo ingresso)

Petagna 6.5- Partita molto nervosa la sua, coraggioso e freddissimo a trasformare il rigore del vantaggio dopo quello sbagliato ad Udine.

Di Francesco 5.5- Pochi spunti nella sua partita. Tornava oggi dall'inforturnio che lo aveva tenuto fuori due mesi, sfortunato ad infortunarsi di nuovo. (dal 49' Valoti 6- Si mette subito al servizio dei compagni servendo ottimi palloni)

All. Semplici 6- Buona prestazione della squadra che però non riesce ad essere concreta, spinge molto ma senza trovare la via del gol se non dagli undici metri. La vittoria manca da quasi due mesi, bisogna cambiare marcia per raggiungere la salvezza.

GENOA 1-1

Radu 7- Effettua dove parate nel primo tempo di cui una di piede che tengono a galla i suoi.

Sfiora anche il rigore calciato da Petagna.

Ghiglione 6.5- Partono dalla sua fascia le migliori azioni della sua squadra, ennesimo assist messo a segno quest'anno.

Romero 6.5- Bravo a limitare Petagna ed intraprendente spesso nell'uscire palla al piede

Zapata 6.5- Buone chiusure, molto bravo sulle palle alte

Criscito 5- Offensivamente non si vede molto, ingenuo il modo in cui concede il rigore agli avversari.

Lerager 6.5- Ha una grande occasione di testa nel primo tempo ma Berisha gli nega la gioia del gol, buona partita la sua. (dal 62' Pandev 6- Il suo ingresso rappresenta sicurezza ed esperienza, non riesce però ad incidere)

Radovanovic 6.5- Padrone del centrocampo, ottima precisione nei passaggi e preziosi recuperi.

Sturaro 7- Tanta esperienza e grinta in campo, si fa trovare pronto in area e realizza di testa il gol del pareggio. (dal 73' Cleonise 6- Entra molto bene in campo creandosi una grande occasione)

Agudelo 6- Si nasconde un po' inizialmente, nella ripresa riesce a creare un paio di buone occasioni

Cassata 5.5- Tanti buoni spunti ma è poco concreto, forse un po' troppo falloso.

Pinamonti 5.5- Tocca pochi palloni, non riesce ad essere pericoloso quando riceve palla. (dal 62' Favilli 5.5- Tanta determinazione e voglia di fare bene, purtroppo spreca le occasioni che gli si presentano)

All. Thiago Motta 6- Un punto che non smuove la classifica, deve ringraziare il proprio portiere. Buona la reazione immediata dopo il gol subito, ma per arrivare alla salvezza serve di più.

Arbitro: Giacomelli 6- Buona gestione della gara e dei cartellini.

TABELLINO

SPAL-GENOA 1-1

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Vicari, Felipe, Reca; Missiroli, Valdifiori (dal 80' Murgia), Kurtic; Strefezza (dal 68' Julio), Petagna, Di Francesco (dal 49' Valoti). A disposizione: Letica, Thiam, Mastrilli, Cannistrà, Salamon, Jankovic, Floccari, Paloschi, Moncini. All. Semplici

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager (dal 62' Pandev), Radovanovic, Sturaro (dal 73' Cleonise); Agudelo, Cassata; Pinamonti (dal 62' Favilli). A disposizione: Marchetti, Jandrei, Biraschi, Goldaniga, Ankersen, Pajac, Schone, Jagiello, Gumus. All. Thiago Motta

Arbitro: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

VAR: Paolo Valeri (sezione Roma2)

Ammoniti: 28' Petagna (S), 40' Missiroli (S), 61' Ghiglione (G)

Espulsi: -

Marcatori: 55' rig. Petagna (S), 57' Sturaro (G)

Marco Deiana