CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA FUTURO BARONE / Due sconfitte consecutive ed una sola vittoria nelle ultime cinque: questi i numeri di una Fiorentina nuovamente in crisi di risultati dopo un'apparente ripresa. La posizione di Montella ieri nell'immediato post partita dopo il KO sul campo del Verona sembrava ancora una volta poco salda a dispetto delle smentite di rito. Non sono mancati comunque fischi e contestazione per la squadra dell'aeroplanino che ha aggravato la propria posizione con una sconfitta inaspettata sul campo di una neopromossa proprio dopo aver incassato ben 5 reti dal Cagliari.

Calciomercato Fiorentina, fiducia ancora in Montella

Nonostante i risultati poco edificanti Montella resterà ancora sulla panchina della Fiorentina.

Il direttore generale della 'viola', Joe, al termine dell'Assemblea di Lega Serie A ha parlato della situazione legata al tecnico: "Ci aspettiamo qualcosa in più da tutta la squadra non solo dall'allenatore. - le parole riportate dall'Ansa' - Non stiamo passando un momento positivo, in particolare con il Cagliari e la partita di ieri che non è stata brillante. La conferma di Montella è stata una scelta fatta durante l'estate, una scelta di stabilità e tranquillità per lo spogliatoio. Si continua su quella strada. Gode della nostra fiducia". Sulla partita: "Tra squalificati come, e infortuni come Chiesa , sono momenti particolari per la Fiorentina - continua Barone -. Chi non giocava ha avuto l'opportunità ma purtroppo è stata una partita non bella e non positiva''.

Fiorentina, rischio Montella: le ultime