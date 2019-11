MANFREDONIA JUVENTUS SARRI HIGUAIN DYBALA RONALDO ZANIOLO/ Alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid, in casa bianconera è dibattito aperto sulla mancanza del bel gioco, con Sarri finito nel mirino della critica. Di questo e di altri temi, in esclusiva a Calciomercato.it ha parlato Lionello Manfredonia. L'ex centrocampista e difensore della Lazio dal 1975 al 1985, successivamnete ha militato per un biennio nella Juventus, con cui ha conquistato uno scudetto e una Coppa Intercontinentale, prima di chiudere la carriera con la maglia della Roma.

Juventus, Manfredonia su Dybala, Ronaldo e Higuain

L'ex centrocampista dice la sua sulle critiche a Sarri per il gioco mediocre sotto il profilo estetico: "Sarri con il Napoli è riuscito a fare un calcio spettacolare perchè aveva gli interpreti giusti, ora ha altri giocatori quindi fa un gioco diverso. E' stato bravo ad adattarsi. Spesso per imporre le proprie idee, si rischia il fallimento. Alla Juve conta prima vincere, il resto viene in un secondo momento". Manfredonia ha una certezza sulla convivenza del trio composto da Dybala, Ronaldo e Higuain: "Secondo me possono coesistere, quando ci sono giocatori forti l'equilibrio si trova".

Infine su possibili rinforzi a gennaio: "Non credo che i bianconeri ricorreranno al mercato, non ne hanno bisogno".

Lazio e Roma, ESCLUSIVO Manfredonia: "Le due romane sono da Champions League"

L'ex giocatore biancoceleste e giallorosso non è sorpreso dal campionato delle due squadre capitaline: "La Lazio sta giocando un ottimo calcio da qualche anno quindi è giusto che sia terza. Riguardo alla Roma, l'unico dubbio poteva essere legato al nuovo tecnico, invece Fonseca sta facendo molto bene e può migliorare ancora. Credo che entrambe possano qualificarsi per la Champions League". Manfredonia poi è diretto quando parla di Zaniolo: "E' un giocatore duttile e forte fisicamente, ottimo profilo, ma non è Totti, perchè l'ex capitano giallorosso è inarrivabile. Zaniolo lasciamolo crescere, dopo che avrà fatto 300 gare in Serie A vedremo se sarà un campione.

