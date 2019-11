CALCIOMERCATO MILAN KURZAWA RODRIGUEZ / Gennaio caldo per il Milan. I rossoneri saranno tra le società più attive sul calciomercato: servono rinforzi di qualità per dare una svolta ad una stagione sempre più deludente. La classifica piange e i tifosi sono sempre più demoralizzati. Il sogno del Milan porta ovviamente il nome di Zlatan Ibrahimovic ma lo svedese potrebbe non essere l'unico a sbarcare nel capoluogo lombardo.

Ci sarà un importante viavai a Milanello. Sono tanti i calciatori con le valigie in mano. Borini dopo l'addio di Giampaolo è finito ai margini ed è pronto a salutare al pari di Rebic, bocciato dopo la prova contro il Napoli, e RicardoRodriguez

Il terzino svizzero è diventato una riserva con l'esplosione di Theo Hernandez.

Il francese ex Real Sociedad è ormai insostituibile e l'ex Wolfsburg è pronto a far ritorno in Bundesliga, con Schalke 04 e Borussia Dortmund pronte ad investire su di lui. Il Milan si sta dunque guardando attorno alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Milan, ecco Kurzawa: sfida a Inter e Juventus

Dalla Francia rimbalza la notizia del Milan interessato a Layvin Kurzawa: tra il club rossonero e il Psg - come riporta L'Equipe - ci sarebbero già stati dei contatti. Il calciatore, accostato in queste ore anche a Inter e Juventus, è certamente un'occasione di calciomercato e in Inghilterra fiutano il colpo. Il giornale riporta, infatti, di diversi interessamenti da parte di squadre di Premier League. I francesi fanno una valutazione di Kurzawa di circa 7-8 milioni di euro.

